Уничтожение найденной в Петербурге санкционки сняли на видео

В Ленинградской области и Петербурге изъяли свыше 115 кг санкционной продукции, ее уничтожение сняли на видео, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Запрещенные к ввозу продукты нашли в трех точках в Красносельском и Петроградском районах Петербурга, и в Киришском районе Ленобласти, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего было уничтожено порядка 77 кг сыра, поставленного из Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции, Чехии и Эстонии, порядка 20 кг масла из Финляндии и Эстонии, свыше 28,5 кг мяса из Испании, Италии, Литвы и Эстонии.

Конфискованные продукты сожгли в печи, это запечатлели на видео.

В 2020 году глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, следует ужесточить, так как нарушители стали действовать более изощренно.