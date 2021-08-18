 

Тимановская призвала белорусских спортсменов выступить против «режима»

18.08.2021, 3:28, Новости дня
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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская сообщила, что подписала открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы.

Тимановская отметила в Instagram, что «появилось» письмо еще в августе 2020 года, но тогда она, «как и многие, осталась в стороне, предпочитая думать, что если будет просто готовиться к Олимпиаде», то с ней «ничего не произойдет».

Подписав письмо, она обратилась к спортсменам: «Если вы думаете, что режим вас не коснется – это не так». «Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие «признательные показания» давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности», – сообщила она.

Тимановская заявила, что письмо «по-прежнему можно подписать», как и зарегистрироваться для участия в так называемом «Марафоне Свободы», который запустил Фонд спортивной солидарности.

Напомним, Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.



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