В ОПК рассказали о продолжении летных испытаний Ил-112В

После падения легкого военного-транспортного самолета Ил-112В в подмосковной Кубинке программу летных испытаний продолжат на третьем и четвертом опытных образцах, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник РИА «Новости» сказал, что «программа летных испытаний будет продолжаться». Сейчас «второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде». Третий и четвертый «опытные самолеты будут подключены к полетам», планируется, что они «поднимутся в воздух для продолжения летных испытаний» летом 2022 года.

Во вторник единственный летный экземпляр нового российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в ходе тренировочного полета в подмосковной Кубинке. На борту было три человека. Перед падением у самолета загорелся двигатель, борт накренился на правую сторону, начал терять скорость и упал. Пилоты до последнего момента пытались спасти борт и отвести его от жилого сектора.