Заслуженный учитель РФ защитил одну из традиций 1 сентября

Традицию дарить своему педагогу цветы на День знаний ни в коем случае нельзя разрушать, поскольку букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к преподавателю, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим, сообщил газете ВЗГЛЯД заслуженный учитель РФ, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

За последние годы активно развивается тенденция дарить на День знаний учителю всего один цветок от ученика в качестве символа внимания, а оставшиеся деньги, которые родители были намерены потратить на букет, предлагается переводить в различные благотворительные фонды. Одна из таких – акция «Дети вместо цветов», согласно которой сэкономленные средства направляются на помощь детским приютам. Как же к такому новшеству относятся сами педагоги?

«Идея дарить всего один цветок от ученика или букет от класса, потому что на этом можно сэкономить для якобы других благих целей, мне кажется фальшивой. Давайте на педагогах не экономить! Это благое дело – подарить букеты учителю. Это и есть отчасти та благотворительность, о которой некоторые, упиваясь этим понятием, рассуждают, не вникая в его суть», – говорит Снегуров, который уже 35 лет в педагогике. Собеседник убежден, что тот, кто действительно щедр душой и хочет жертвовать денежные средства на благотворительность, это делает не с сэкономленных от цветов денег.

«Я помню первое сентября, когда представлялась пестрая картина букетов, нарядные одежды детей, их улыбок – все это создавало невероятную атмосферу. И главное, это не получить эти букеты, а потом считать цветы и взвешивать, не в этом смысл. Букет – это одна из возможностей выразить свое почтение к педагогу, продемонстрировать свою связь детского мира с педагогическим. Таких возможностей в течение года не много, поэтому данную традицию ни в коем случае нельзя разрушать», – объясняет учитель.

Цена букета для преподавателя, по словам Снегурова, не имеет никакого значения. По его мнению, это могут быть даже дачные цветы, аккуратно собранные в простую, но милую композицию. «Важна трансляция душевного расположения через этот букет. Не сам этот объект, а возможность продемонстрировать эту симпатию педагогу», – считает собеседник.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что учебный год в российских школах начнется в традиционном формате, поскольку очень важно, чтобы дети пришли в классы, встретились со своими учителями.