Жители Украины попросили патриарха Варфоломея не приезжать в Киев

Ряд деятелей науки, культуры и спорта Украины, а также православные верующие призвали Константинопольского патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев.

На сайте украинского канала «Первый независимый» было опубликовано обращение деятелей науки, культуры и спорта, его подписали около 20 человек. Они «с грустью констатировали, что ни один из официальных представителей» канонической Украинской православной церкви не примет участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины, на которых планирует присутствовать патриарх Варфоломей, передает ТАСС.

«Не стоит ли Вам посмотреть такие свои планы? Ведь, во-первых, согласно Конституции Украины, религиозные организации в нашей стране отделены от государства, а во-вторых, существуют вполне обоснованные опасения, что Ваш приезд на празднование Дня провозглашения независимости Украины может вызвать обострение религиозной ситуации», – говорится в обращении.

Указывается, что предоставление томоса не учитывало позицию УПЦ, спровоцировав захват православных храмов, нападения на священников и верующих. Отмечается, что патриарх Варфоломей знает об этом, но «не осудил ни одного из этих случаев, ни эту позорную тенденцию в целом». Его призвали «остановиться на пути нагнетания церковного противостояния на Украине и в мире». Патриарху предложили «перенести визит на более благоприятное время, до соборного решения всех разногласий».

Верующие Украинской православной церкви тоже выступили против его приезда. В многолюдных акциях протеста приняли участие прихожане Киево-Печерской лавры, Почаевской лавры, Святогорской лавры, Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве, Софрониево-Молченской Печерской пустыни. Во время акций верующие обращались к патриарху Варфоломею с призывами «Руки прочь от святых лавр!», «Патриарх Варфоломей, мы, православные Украины, вас не ждем!», «Князь Владимир объединил крещением – Варфоломей разделяет томосом!», «Нет дискриминации УПЦ!».

Напомним, что в 2018 году в Софийском соборе был проведен «объединительный собор», по результатам которого президент Украины Петр Порошенко объявил о создании автокефальной поместной православной церкви. «Новую церковь» назвали «православной церковью Украины». В октябре 2018 священный синод Русской православной церкви принял решение прекратить евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за «антиканонических решений» Константинополя на Украине.