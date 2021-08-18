Британские истребители поднялись в небо над Румынией из-за Су-24 ВКС

Для сопровождения бомбардировщика Су-24 ВКС РФ британские ВВС подняли в небо истребители Typhoon с авиабазы в Румынии, сообщила пресс-служба Королевских ВВС.

На авиабазе «Михаил Когэлничану» в румынском уезде Констанца базируются истребители 121 экспедиционного авиакрыла. Их «подняли в воздух по тревоге, чтобы перехватить российский истребитель», который находился в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщили в британских ВВС.

По версии британцев, Су-24 (фронтовой бомбардировщик) вошел в район полетной информации Бухареста, направляясь в сторону Румынии, причем российская сторона не передала план полета и не стала разговаривать с румынской авиадиспетчерской службой, передает ТАСС.

Королевские ВВС утверждают, что Су-24 якобы «создал угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздушного пространства». Typhoon «сопроводили Су-24 до того момента, пока он не покинул район полетной информации Бухареста».