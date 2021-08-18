«Подтопило? Сами виноваты»

Губернатор Краснодарского края считает, что местным жителям просто не нужно было строить дома. Репортаж из эпицентра наводнения.

12 августа в одной только Анапе выпала пятимесячная норма осадков. Подтопленными оказались тысячи домовладений. Кубанские власти настаивают на чрезвычайности случившегося, вытесняя с повестки дня обсуждение ошибок в градостроительной политике и нарушения правил землепользования.

Фото: Елена Романова / «Новая»

В станице Гостагаевской под Анапой «Зарему» запомнят надолго: 13 августа, после суток проливного дождя, плотина местного рыбхозяйства «Красная горка» не выдержала и 15 тонн карпа и 10 тонн толстолобика оказались выброшенными буквально в чистое поле. Вода разлилась, затопив дорогу. Стоящие в пробках автомобилисты не растерялись и, пока решался вопрос с переправой, растащили карпов и толстолобиков по багажникам.

Приблизительно в это же время прорвало дамбу в прудах Цибанобалки. Хлынувшая вода устремилась в старое, поросшее тростником русло ручья Можепсин, который веками аккумулировал у себя «лишние» осадки, унося их к морю. Несколько лет назад этот факт не заинтересовал строителей новой трассы Новороссийск — Керчь, поэтому возродившийся за пару часов ручей размыл ее свежие насыпи и продолжил путь.

Если бы дело происходило лет 20 назад, потоки могла бы остановить земля совхоза Джемете, впитав в себя часть воды. Но когда земля расположена в километре от берега моря, на ней не остается места для гидрологических споров. Джемете был застроен гостиницами, закатан в асфальт и уже давно никому ничего не должен, кроме как своим хозяевам — ежедневно приносить миллионную выручку.

Поэтому, дойдя до Анапы, потоки бывшего пруда, подпитанные непрекращающимися дождями, залили низинные участки Пионерского проспекта и на пути к морю уперлись в бархан. Попутно затопив от 150 до 180 домовладений нескольких улиц так называемой первой линии анапского курортного поселка Джемете.

Руслан Попенко. Фото: Елена Романова / «Новая»

…На SUP-доске, с веслом в руке, в темном дождевике Руслан Попенко медленно гребет к своим воротам, где начинается самое сложное: воды на улице — до самой ручки, надо изловчиться и открыть калитку, но сделать это, стоя на надувной доске, не так-то просто. Спускаться в воду неприятно, она коричневая, в радужных разводах — следы от утонувших машин. Иногда к ногам противно липнут пластиковые пакеты.

Дом у Руслана двухэтажный, можно отсидеться на втором этаже, но есть собака, которую два раза в день таким же образом Руслан вывозит на прогулку «на большую землю». Кроме того, надо выбираться за продуктами и за водой.

До «большей земли» плыть метров триста. Руслан говорит, что к затоплениям от дождей у них на Виноградной улице кое-как привыкли, но такое видят впервые…

— Здесь сантиметров тридцать — это вода, которая пришла сверху, — показывает он в сторону прорванных дамб. — Не от дождей. Буквально за полдня затопило.

Тишина на затопленных улицах Джемете удивляет. Никто не кричит, не выносит мебель, не грозит «написать обо всем Путину». На балконах некоторых домов объявления: «Сдаются комнаты», «Есть свободные номера», иногда видны курильщики. Слышен рев одиноких генераторов — это кто-то пытается откачивать воду, заваливая входы с улицы мешками с песком. Электричества в районе, понятное дело, нет уже третьи сутки.

Единственная машина МЧС с насосами и надписью «Горячий ключ» стоит в створе Морского проезда недалеко от дюны, которую яростно терзают два экскаватора. Они роют канал к морю, это единственный способ освободить улицы от воды. Больше ей уходить некуда.

— Вода пришла 13-го, сегодня 15-е, вот только сейчас они начали что-то делать, — рассказывает Николай Ростов.

Николай Ростов во дворе дома. Фото: Елена Романова / «Новая»

Его жена Инна на кухне жарит картошку на газовой плитке, стоя по колено в воде.

— У нас тоже были постояльцы, как только это началось, мы им подыскали другую гостиницу, — рассказывает он. — Вода поначалу постепенно шла, потом стала резко подниматься.

Мебель, бытовая техника — все, что не успели или не смогли поднять повыше, пришло в негодность. В пункты временного размещения, которых, по словам губернатора Краснодарского края, накануне прихода стихии было открыто 76 штук, жители подтопленных улиц Анапы не спешат — боятся мародеров. Все три дня, что вода стояла в их домах, ни питья, ни продуктов, ни горячего питания им никто не предлагал. Люди справлялись сами: кто — вброд, кто — на надувных досках и лодках добирались до магазинов.

Спокойствие, с которым владельцы затопленных зданий принимают случившееся, удивляет. Но постепенно становится понятно, все происходящее — результат негласного компромисса между жителями пострадавших улиц и властями: одни не спрашивают, откуда там появились «гостевые дома», а другие — почему эти дома затопило. Всем все понятно и так.

Официально власти уже объявили: единовременную помощь выплатят только тем, у кого подтопленные дома были местом жительства, с официальной регистрацией, и кому стихия действительно «нарушила условия жизнедеятельности».

Владельцы гостевых домов и гостиниц готовятся сами приводить в порядок подтопленные первые этажи и надеются еще немного заработать: несмотря на погоду, в Анапу продолжают идти поезда с туристами, летят заполненные пассажирами самолеты. Подавляющее большинство гостиниц работает в прежнем режиме, а грязно-зеленое августовское море Анапы уже давно никого не пугает.

По данным губернатора Краснодарского края, которые он озвучил на совещании у Владимира Путина в субботу, 14 августа, из-за стихии пришлось эвакуировать полторы тысячи человек. В Анапе, Новороссийске, Крымском и Темрюкском районах был подтоплен 1421 дом, 1899 приусадебных участков. Без света осталось более 100 тысяч человек.

За сутки в одной только Анапе выпало 152 мл осадков — это пять августовских норм. В воскресенье ливни обрушились снова, в этот раз пострадали Крымск, Новороссийск и Геленджик. Испугавшись, власти городов даже включили сирены, чтобы оповестить население об опасности. Такой «Зарема» теперь останется в интернете навсегда: бурные потоки воды несут по улицам машины, мусорные баки, куски асфальта и металлоконструкции.

Часть ответственности за разрушительные последствия мезоциклона власти Краснодарского края поспешили переложить на самих «утопающих».

— Сегодня мы в крае имеем раз в три, в четыре года подтопления, подтопления в одних и тех же населенных пунктах. Если говорить по большому счету, это места, которые находятся у рек, это либо устья рек, либо поймы рек. Но они уже застроены. И конечно, мы понимаем, раз в три, в четыре года мы имеем там проблему, — вполне серьезно пояснил Вениамин Кондратьев на совещании у Владимира Путина.

В селе Уташ намеков губернатора не поняли.

Николай Криворучко с женой, тещей и тремя детьми были вынуждены покинуть дом в Уташе, купленный несколько лет назад на материнский капитал. После ливня вода в нем поднялась почти по щиколотку, двор затопило сантиметров на двадцать.

Дом Николая Криворучко в Уташе. Фото: Елена Романова / «Новая»

— В четверг начала вода подступать постепенно, к вечеру уже к порогу подошла. Потом полы мокреть стали. Что могли — выносили, но у меня стены гипсокартоном обшиты, теперь им хана, — говорит Николай.

По его словам, система водоотведения в селе работала десятилетиями. До тех пор, пока ставок, куда стекалась лишняя вода, не перегородили дамбой. Залповые ливни переполнили ставок, и 19 дворов оказались залиты. Почти 50 человек пришлось эвакуировать, включая десятерых детей. Прокуратура края пообещала разобраться в этой истории, но семье Николая жить негде уже сейчас. Временно администрация Анапского района поселила его и еще 16 таких же пострадавших в одном из пансионатов города.

Николай рассчитывает на компенсацию и не понимает, о какой застройке в пойменных местах может идти речь, если его дом был построен 50 лет назад,

и если бы «кто-то» не перекрыл дамбой их ставок, то, вполне возможно, страшную «Зарему» Уташ бы пережил без потерь.

Кубанский экоактивист блогер Юрий Озаровский считает, что Анапа стала жертвой своего же ландшафта. Пологий берег, песчаные пляжи, романтичные дюны — все это сделало город главным детским курортом СССР, а в новые времена раззадорило застройщиков и чиновников, раздающих разрешения на эту самую застройку. По данным 1992 года, в Анапе проживало 56 тысяч человек, сейчас — почти сто.

Улицы Анапы. Фото: Елена Романова / «Новая»

— Дожди, и даже залповые дожди у нас не редкость. Вода собиралась, потоки прошли — и все хорошо. Но за последние годы город вырос почти в два раза, а коммуникации остались прежние. Ливневой канализации нет, новые жилищные комплексы строятся — о водоотведении никто не думает, вся инфраструктура еще со времен СССР, — рассказывает Юрий Озаровский. — С теми же прудами было бы не так страшно, если бы были «живы» русла рек. Но они либо засорены, либо просто упираются в гостиницы и дома.

В сложившейся ситуации власти Краснодарского края видят лишь одну проблему — финансовую: циклон циклоном, а расплачиваться за его последствия приходится из бюджета.

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Губернатор Кондратьев считает, что страдающие от регулярных подтоплений граждане сознательно выбрали себе рискованные места для проживания и сейчас злоупотребляют заботой государства. Глава Кубани считает, что для таких жителей надо ввести обязательное страхование имущества.

— Если по-честному, есть люди, которые и не проживают, но зарегистрированы, и делают вид, что они фактически проживают, и приезжают (такая ситуация тоже у нас и в Туапсинском районе была), и просто получают раз в четыре года компенсацию. Если федеральным законом те зоны подтопления, которые у нас уже обозначены, и они согласованы с федеральными министерствами и ведомствами, вот в этих зонах подтопления… мы законом введем обязательное страхование имущества. Да, мы готовы субъект софинансировать, в том числе это страхование, там не так много, но в этом случае вот эти все разбирательства между властью и населением перейдут в разряд страховых компаний, а помощь, которую мы оказывали, мы будем оказывать.

Морской проезд в Анапе. Фото: Елена Романова / «Новая»

Путин Кондратьева не поддержал.

— В этих районах просто не нужно разрешать строить и восстанавливать там не нужно новое жилье, вот и все. Надо подумать над тем, что вы сказали, — осадил губернатора президент.

По данным на понедельник, 16 августа, в администрацию Краснодарского края поступило 2857 заявок на получение компенсации по причине подтопления, из которых анапских — всего 222. Больше половины пострадавших — жители Темрюкского района, почти 500 заявок — из Славянского.

…К вечеру 15 августа спасатели справились с дюной в створе Морского проезда Анапы. Уникальный природный объект был разрезан каналом, но, как уточняют на сайте городской администрации, «вода все равно уходила недостаточными темпами», поэтому канал пришлось углублять. Владельцы подтопленных гостиниц остались довольны: в следующем сезоне цены на комнаты можно будет поднять, ведь канал скоро высохнет и у них появится проход к морю.

Елена Романова, Собкор «Новой»

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