В Национальном музее истории Украины покажут выставку “Скифское золото”

Открытие выставки состоялось 17 августа, для всеобщего обозрения экспозиция доступна с 18 августа по 20 сентября. Она проходит в рамках мероприятий, приуроченных к 30-й годовщине независимости Украины.

В музее можно будет увидеть коллекцию скифских древностей мирового значения, которая неоднократно представляла Украину на международных выставках.

“Это, в частности, таинственный ритуальный предмет с изображениями батальных сцен из кургана Передериева Могила (Донецкая область), обивка горита (колчана) с изображением сцен из жизни Ахилла из Мелитопольского кургана (Запорожская область), изысканный комплект женских украшений с Трехбратних курганов (Крым), меч в ножнах, декорированных изображениями зверей, ажурная пластина со сценой охоты, посуда для вина в форме рога из запорожских курганов”, – говорится в сообщении.

В музее до 31 октября проходит еще одна выставка, посвященная скифам, – “Пектораль. Находка века”. Пресс-служба музея отметила, что история скифов, которые жили в степях от Дона до Дуная с середины VII до начала III ст. до нашей эры, – “одна из самых ярких страниц древней истории украинских земель”, а в декоре золотой утвари и украшений скифов отражены их представление об окружающем мире, тайны жизни и смерти, знания и умения.

“Даже сложно представить, что эти предметы, изготовленные 2500 лет назад, являются частью величественной истории Украины. Найти их было крайне непросто: раскопки велись в курганах по всей стране. Поэтому экспонаты на выставке и из Николаевской области, и из Донецкой, и из Крыма”, – написал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook.

Он напомнил, что часть уникальных изделий из крымских музеев до сих пор находится в Амстердаме, где они экспонировались во время аннексии Крыма, и Украина продолжает судиться за украденные ценности с “юридически несуществующими крымскими музеями, за которыми стоит РФ”.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/4380185178715717

Контекст:

В начале 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме проходила выставка “Крым: золото и тайны Черного моря”. Экспонаты для нее предоставили киевский и крымский музеи.

После аннексии Крыма в 2014 году свои права на экспонаты коллекции скифского золота заявили и Киев, и подконтрольные Москве “власти” Крыма.

В сентябре 2014 года в Украину вернулось 19 экспонатов выставки – та часть коллекции, которая до экспозиции хранилась в Музее исторических драгоценностей в Киеве, остальные 565 предметов остались в Нидерландах. Их амстердамский музей решил не передавать Украине до решения суда или соглашения между сторонами.

14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине скифское золото и обязал украинскую сторону выплатить Музею Алларда Пирсона за хранение артефактов €111 тыс.

Представители крымских музеев заявили, что “разочарованы и шокированы” исходом дела, и обжаловали решение. Апелляционный суд Амстердама должен вынести решение 14 сентября 2021 года.

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