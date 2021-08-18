Исполком УАФ назначил Петракова и.о. главного тренера сборной Украины по футболу

“До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов [ОАЭ]. Дождались – и только после этого решением исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной”, – отметил Бурбас.

До опівночі у Будинку Футболу чекали звісток з Еміратів. Дочекалися і лиш після цього рішенням Виконкому призначили Петракова в.о. головного тренера збірної. Успіхів Васильовичу! *

— Igor Burbas (@iburbas) August 17, 2021

Информацию о назначении Петракова подтвердил в Facebook вице-президент УАФ Василий Орлецкий.

“Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины. Удачи и побед!” – написал Орлецкий.

Член исполкома УАФ, нардеп от “Батьківщини” Вадим Ивченко подчеркнул в Facebook, что один из кандидатов на должность тренера национальной команды Сергей Ребров поддержал решение о назначении Петракова.

“Ждем, когда он [Ребров] уладит свои отношения с нынешним клубом”, – добавил Ивченко.

https://www.facebook.com/vadym.ivchenko/posts/4634037479963131

Контекст:

С июля 2016 года главным тренером сборной Украины был футболист Андрей Шевченко. Его единогласным решением избрал исполком футбольной федерации.

Ранее на Евро 2016 он входил в тренерский штаб украинской команды, помогая Михаилу Фоменко.

Под руководством тренера Шевченко сборная Украины впервые в истории дошла до четвертьфинала чемпионата Европы по футболу. На Евро 2020 в 1/4 финала турнира национальная команда уступила сборной Англии (0:4).

1 августа Шевченко заявил о завершении контракта с УАФ и подтвердил намерение поработать клубным тренером.

Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что Шевченко и его тренерский штаб решили развивать свою карьеру на клубном уровне. 6 августа Павелко заявлял, что сборную возглавит украинский тренер.

Мирон Маркевич, который был главой комитета национальных сборных команд УАФ с июля 2016 года, сообщил 7 августа, что завершает работу в футбольной ассоциации. Он говорил, что новым тренером национальной футбольной команды станет Ребров.

Ожидалось, что нового тренера сборной назначат на исполкоме УАФ 9 августа, но на заседании комитета обсудили только кандидатуры. Следующее заседание исполкома УАФ должно было состоятся 12 августа, но его перенесли на 17 августа.

Ребров подписал контракт с “Аль-Айном” 6 июня. СМИ сообщали, что у тренера есть проблемы с тем, чтобы разорвать соглашение с этим клубом. Отмечалось, что если Реброву не удастся договорится с “Аль-Айном”, национальную команду может возглавить тренер юношеских сборных страны Александр Петраков. Он – второй в списке кандидат.

Петраков в 2019 году возглавлял сборную U-20, которая стала чемпионом мира.

После трех туров в отборочной группе D к чемпионату мира 2022 года сборная Украины с тремя очками идет на втором месте среди пяти команд. Лидируют чемпионы мира французы – семь очков.

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