В Горно-Алтайске обсудили экологические стандарты строительства

В Горно-Алтайске состоялся круглый стол «Индустрия и инфраструктура устойчивого развития: что и как строить?», организованный Центром социально-консервативной политики (ЦСКП).

На открытии круглого стола директор ЦСКП Людмила Шувалова отметила, что экология Алтая обладает уникальностью. Здесь сохраняется баланс инфраструктуры, застройки и природных территорий. Это дает возможности для устойчивого развития. Круглый стол посвящен будущей инфраструктуре республики и экологическим стандартам строительства, говорится в пресс-релизе ЦСКП, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Также она напомнила слова президента Владимира Путина с последнего совещания по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Президент говорил о необходимости глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Эту роль на себя готов взять центр экологических компетенций, недавно созданный на Алтае.

Строительство в Горном Алтае занимает особое место среди приоритетных направлений. Экология является важнейшим направлением для строительства. На данный момент идет взаимодействие с инвесторами, чтобы построить в Республике Алтай несколько мусороперерабатывающих предприятий. Правительство будет и дальше работать над развитием экологии края.

Дмитрий Прозоров из компании НПО «Квантовые технологии» продолжил тему переработки отходов.

«Навоз и животноводческие отходы приводят к истощению верхних слоев грунта, загрязнению сточных вод, это один из источников заболевания людей и животных. Препарат, которые производит наша компания, позволяет превратить отходы в органическое удобрение без запаха», – в конце презентации представитель предложил направить специалистов в Республику Алтай, чтобы оценить ситуацию и начать переработку отходов животных и птиц.

Представитель «Россельхозбанка» Николай Скрипников рассказал о жилищном строительстве.

«Россельхозбанк» предоставляет льготные условия для тех, кто хочет жить в сельской местности. Для них процентная ставка по ипотечным кредитам – до 3%. Основной район расселения – агломерация около Горно-Алтайска. Среди проблем ипотечного кредитования горожан – повышение цены за квадратный метр почти вдвое. Несмотря на сниженную процентную ставку в 4,9%, горожане все еще не имеют возможности качественно улучшить жилищные условия», – рассказал он и добавил, что строительство регламентировано и не затронуты водоохранные зоны.

Границы водоохранных зон также актуальная проблема Горного Алтая. Есть застройщики, которые их нарушают, такие действия могут привести к гибели фауны рек, поэтому соблюдение границ – один из насущных вопросов, который будет регулировать правительство республики. Также среди проблем – туристические базы. Их строят около воды и перекрывают проход местным жителям к воде. Развитие туристического кластера должно проходить с согласованием с местными. Это тоже важный вопрос, требующий регулирования.

Председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» Валентина Иванова рассказала о будущем экологических проектов.

«Все озвученные вопросы нужно отдать на разработку в Горно-Алтайский университет. Ведь главное не только озвучить проблемное поле, но и отдать все экологические проекты на проработку квалифицированным кадрам», – рассказала она.