США решили оставить Афганистан без долларов

Перед захватом Кабула движением «Талибан» (запрещено в России) минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан, сообщили источники.

Минфин остановил отгрузку на прошлой неделе, тогда талибы захватили несколько центров провинций в Афганистане, поэтому США решили «удержать сотни миллионов долларов от попадания в руки террористической группировки», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

США также намерены добиться закрытия доступа талибов к резервам МВФ на сумму в почти полмиллиарда долларов. Сбежавший из страны глава ЦБ Афганистана Аджмал Ахмади сообщил, что ему было известно о прекращении поставок долларов. Почти все резервы афганского ЦБ в 9 млрд долларов находятся за рубежом. По его оценкам, если США удастся их заблокировать, то «доступная талибам сумма составляет почти 0,1%».

Washington Post сообщила, что США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана.

Напомним, в посольстве РФ рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны: «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле».