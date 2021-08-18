 

Вице-президент Афганистана Салех призвал сопротивляться талибам

18.08.2021, 1:12, Разное
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…и напомнил, что по конституции он возглавляет страну.

Первый вице-президент Афганистана при президенте Ашрафе Гани Амрулла Салех заявил, что по конституции он остается главой государства, а также призвал присоединяться к сопротивлению талибам*.

«В соответствии с конституцией Афганистана, в случае отсутствия, бегства, отставки или смерти президента, первый вице-президент становится и.о. президента. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь легитимным врио президента. Я связываюсь со всеми лидерами (других государств или сил в Афганистане — неясно. — Ред.), чтобы заручиться их поддержкой и согласием», — написал Салех.

Он также призвал жителей перестать критиковать президента США Джо Байдена за вывод войск из Афганистана и присоединяться к сопротивлению.

15 августа бойцы «Талибана» без боя взяли столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении полного контроля над территорией страны. На фоне происходящего президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и улетел за границу.

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Талибы заявили о намерении объявить Исламский Эмират Афганистан, однако вопрос о международном признании такого государственного образования не поднимался. Стороны предлагали талибам сформировать временное переходное правительство, однако боевики пожелали взять власть напрямую. На данный момент неизвестно, планируют ли талибы формировать органы власти с представителями других сил. Спикер «Талибана» Забихулла Муджахид заявил, что талибы нацелены на переговоры по созданию «открытого и инклюзивного исламского правительства».

Министерство иностранных дел РФ отчиталось об установлении контактов с запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан» как с «представителями новых властей». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москва «не торопится» признавать талибов легитимными правителями Афганистана.

*террористическая организация, запрещена в России

Источник: Новая газета



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