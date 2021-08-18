Климкин: У талибов не просто победа, у них история успеха. Это перезагрузит мусульманский мир

“У талибов сейчас не просто победа, у них есть история успеха. А история успеха в любой эмоциональной среде всегда работает. Тем более она работает в исламской среде, и эта история изменит то, что называется “геополитический расклад”, и изменит, конечно же, настроения в мусульманском мире”, – отметил Климкин.

По мнению дипломата, мир в ближайшее время ожидает “много нетривиальных событий”. В частности, полагает он, в мире будут пытаться создать новые альянсы, которые усилят влияние мусульман.

“Я ожидаю, что сейчас будут новые всплески: начиная от Палестины и заканчивая Сахелем, причем весьма непростые с точки зрения противостояния. Это перезагрузит мусульманский мир в значительной мере, даст ему новую уверенность, если не самоуверенность… Мы получим совершенно новую геополитическую игру уже в этом году”, – полагает Климкин.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что он – законный руководитель страны, и призвал к сопротивлению талибам. Он, предположительно, находится в провинции Панджшер, откуда он родом, – это последняя территория Афганистана, которую еще не контролируют талибы.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

—