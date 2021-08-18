 

Служба внешней разведки намерена оспорить восстановление Семочко на службе

18.08.2021, 1:00, Новости дня
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В СВР напомнили, что Семочко был назначен на должность указом тогдашнего президента Украины Петра Порошенко от 31 июля 2018 года.

“На то время в СВРУ была только одна должность первого заместителя, занятая другим военнослужащим. Несмотря на отсутствие в штате вакантной должности, Семочко был назначен без соблюдения соответствующих требований действующего законодательства”, – подчеркнули в СВР.

В Службе добавили, что нарушения, допущенные при назначении Семочко и выплате ему зарплаты, сейчас являются предметом уголовного производства, которое ведет ГБР, но Окружной административный суд Киева этого не учел и 11 августа восстановил Семочко в должности. 

“Служба вынуждена обратиться в суд за разъяснением этого решения и оставляет за собой право его обжаловать”, – подытожили в СВР.

https://www.facebook.com/SZRUkraine/posts/344104057407704

Контекст:

Семочко занимал пост замглавы СВР с июля 2018 года по апрель 2019-го.

Это назначение позже легло в основу подозрения, предъявленного Порошенко Государственным бюро расследований (ГБР).

Осенью 2018 года вышло в эфир расследование проекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

9 ноября 2018 года Семочко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и опровержении недостоверной информации к автору расследования Лесе Ивановой, ведущему программы “Наші гроші” Денису Бигусу, а также к “24 каналу”, который транслировал программу.

В Едином реестре судебных решений 10 декабря 2018 года было опубликовано определение с информацией о том, что в департаменте контрразведки СБУ подтвердили наличие российского гражданства у гражданской супруги Семочко.

26 марта 2019 года источник в правоохранительных органах сообщил “Українським новинам”, что НАБУ закрыло уголовное производство по поводу возможного незаконного обогащения Семочко в связи с декриминализацией соответствующей статьи в Уголовном кодексе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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