ВВС США подтвердили обнаружение останков человека в шасси самолета из Кабула

В отсеке для шасси военно-транспортного самолета С-17, вылетевшего из Кабула, обнаружены человеческие останки, подтвердили ВВС США.

Заявление пресс-службы ВВС опубликовал корреспондент Military Times Кайл Ремпфер. В заявлении говорится, что управление специальных расследований ВВС «изучает всю доступную информацию», включая видеозаписи и посты в соцсетях, передает ТАСС.

Самолет вылетел 15 августа из международного аэропорта имени Хамида Карзая. Останки были обнаружены после приземления С-17 в Катаре. Военные сообщили, что самолет в аэропорту Кабула оказался «окружен сотнями афганских мирных жителей». Учитывая «быстро ухудшающуюся ситуацию с безопасностью вокруг самолета, экипаж С-17 решил покинуть аэродром как можно скорее».

Напомним, о том, что в шасси вылетевшего из Кабула американского самолета нашли останки человека – предположительно, афганца, пытавшегося сбежать из страны после захвата власти талибами (движение «Талибан» запрещено в России) – сообщали СМИ со ссылкой на источники.