 

Байден и Джонсон договорились о виртуальном саммите G7 по Афганистану

18.08.2021, 0:46, Новости дня
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Президент США Джо Байден и глава правительства Великобритании Борис Джонсон провели переговоры о ситуации в Афганистане, сообщил Белый дом.

Вашингтон и Лондон «договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе». В рамках виртуального саммита планируется «обсудить общую стратегию и подход». Байден и Джонсон рассмотрели вопросы координации между союзниками в отношении Афганистана, включая возможность предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам, передает РИА «Новости».

Напомним, глава минобороны страны Бен Уоллес осудил США за «гнилую сделку» с талибами (движение «Талибан» запрещено в России). Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.

«США обещали восстановить единство в НАТО, однако в одностороннем порядке приняли решение о выводе войск из Афганистана. У многих союзников это вызвало недовольство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.



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