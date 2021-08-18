Байден и Джонсон договорились о виртуальном саммите G7 по Афганистану

Президент США Джо Байден и глава правительства Великобритании Борис Джонсон провели переговоры о ситуации в Афганистане, сообщил Белый дом.

Вашингтон и Лондон «договорились провести виртуальную встречу лидеров G7 на следующей неделе». В рамках виртуального саммита планируется «обсудить общую стратегию и подход». Байден и Джонсон рассмотрели вопросы координации между союзниками в отношении Афганистана, включая возможность предоставления помощи беженцам и уязвимым афганцам, передает РИА «Новости».

Напомним, глава минобороны страны Бен Уоллес осудил США за «гнилую сделку» с талибами (движение «Талибан» запрещено в России). Великобритания пыталась, но не смогла сформировать коалицию НАТО, чтобы сохранить военное присутствие в Афганистане.

«США обещали восстановить единство в НАТО, однако в одностороннем порядке приняли решение о выводе войск из Афганистана. У многих союзников это вызвало недовольство», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов.