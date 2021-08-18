 

Тело пропавшего россиянина достали в Абхазии из глубочайшей пещеры в мире

18.08.2021, 0:46, Новости дня
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Пять дней продолжалась операция по извлечению тела погибшего российского спелеолога из пещеры Веревкина, сообщило МЧС Абхазии.

Тело «доставили в гагрский морг». В операции участвовали абхазские спасатели и российские спелеологи. Спелеологи ранее попросили МЧС Абхазии помочь извлечь тело их коллеги, который пропал 1 ноября 2020 года. Тело нашли в пещере Веревкина на глубине 1,1 тыс. м, передает РИА «Новости».

Напомним, пещеру Веревкина на Гагрском хребте обнаружили красноярские спелеологи в 1968 году. Достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году, тогда была установлена протяженность всей пещеры – 2212 м.



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