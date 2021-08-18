Тело пропавшего россиянина достали в Абхазии из глубочайшей пещеры в мире

Пять дней продолжалась операция по извлечению тела погибшего российского спелеолога из пещеры Веревкина, сообщило МЧС Абхазии.

Тело «доставили в гагрский морг». В операции участвовали абхазские спасатели и российские спелеологи. Спелеологи ранее попросили МЧС Абхазии помочь извлечь тело их коллеги, который пропал 1 ноября 2020 года. Тело нашли в пещере Веревкина на глубине 1,1 тыс. м, передает РИА «Новости».

Напомним, пещеру Веревкина на Гагрском хребте обнаружили красноярские спелеологи в 1968 году. Достичь дна пещеры удалось членам Перовского клуба спелеологов лишь в 2018 году, тогда была установлена протяженность всей пещеры – 2212 м.