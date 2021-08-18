Юбки с чужого плеча

Переодевания — не раздевания, но иногда волнуют общественность.

Случилось то ли смешное, то ли страшное. В городе Артемовском Свердловской области в детском лагере «Салют» мальчики переоделись в девочек. Попросили у них юбки и платья и напялили на себя — так надо было. Почему надо? Потому что играли в «день наоборот». А что такое мальчик наоборот? Если я правильно помню, это девочка.

Вот не знал: оказывается, теперь чуть ли не повсеместно в детских лагерях проводятся эти «дни наоборот», когда детям дают возможность проявить фантазию и подурачиться. И переодевание мальчиков в девочек — не из ряда вон выходящее событие. Видели уже. Но одни взрослые относятся к таким играм весело или снисходительно, а другие видят в них покушение на нравственные устои и чуть ли не угрозу национальной безопасности. Да, можно взглянуть на юбку, как говорится, в таком разрезе.

Немного отвлекусь от лагеря «Салют». Меня давно и искренне удивляет, почему ничто не вызывает столько смеха, как переодевание мужчины в женщину. На этом нехитром приеме снимаются целые кинокомедии («В джазе только девушки») или хотя бы ударные фрагменты для них («Джентльмены удачи»). Дело вкуса. Людям хочется повеселиться, и, вполне возможно, что прием переодевания проникнет и в другие виды искусств, например, в балет. И Одетта в исполнении мужчины будет уже не Одетта, а Переодетта.

А вот переодевание женщины в мужскую одежду не смешно. Вон их сколько ходит по улицам в брюках и ботинках спецназа. Их дело, конечно, но все-таки женщине — женское.

Хотя интересно было бы взглянуть на Еву в костюме Адама.

В повседневной жизни мужчины иной раз переодеваются в женщин не ради смеха, а по делу. Память и журналистский архив хранят множество таких случаев, даже давнишних. Так, однажды в Татарстане, в городе Альметьевске, гражданин пробрался в плохо запертое женское швейное ателье с намерениями сделать подарки матери и сестре. Он забрал имевшуюся там одежду и на всякий случай прихватил утюг (не мятое же платье дарить). Здесь же переоделся в женское и вышел, сбив с толку ошалевшую камеру наблюдения.

В Кировской области как-то раз гражданин переоделся в наряд цыганки и подвалил с гаданиями в дом к 90-летней бабусе. Не сводя глаз с подушки, под которой хозяйка хранила деньги, он нагадал ей 100 лет беззаботной жизни, но хорошего старичка нагадать не успел — его цветастый платок сполз, и бабушка увидела лысую голову…

И нынче было несколько случаев, когда мужчины в женской одежде подворовывали водку и продукты в супермаркетах. А в Новокузнецке в женскую одежду облачился сотрудник банка. Имея персональные данные двух клиентов, он снял их деньги в банкомате, а камера наблюдала за ним в задумчивости: «Ну что за блузку она подобрала к этой юбке? А уж бусы! А уж серьги! Уродуют себя наши женщины!»

Ну ладно, я увлекся. Вернемся к случившемуся в Свердловской области: город Артемовский, детский лагерь «Салют», переодевание с последствиями. Нет, последствия не в том, что в дальнейшем мальчики стали вышивать гладью или вязать на спицах. Последствия более серьезные: областная организация с названием «Совет отцов» обратилась в прокуратуру с требованием проверить детский лагерь на пропаганду нетрадиционных ценностей. Мол,

как повлияют на сознание переодетых и накрашенных мальчишек подобные игры? Ясно, кем они могут стать. Одежды юношей питают…

Обращение такое, что не отмахнешься: не частное лицо требует принятия мер, а солидные отцы из общественной организации. Да еще некоторые возмущенные мамы подключились. Придется правоохранительным органам проводить проверку, что-то возбуждать и что-то изымать. Может, придется подшить юбочку. Не кружевами, а к делу.

Пока они там разбираются, нам с вами надо бы решить, как вообще относиться к переодеваниям. Наверное, их можно разрешить, но при этом пристально следить, чтобы мужчины переодевались в мужчин, а женщины — в женщин. Вот на встречу с президентом в разных городах приходят переодетые люди. Недавно наша газета рассказала, как на открытии предприятия в Башкортостане Владимиру Путину задавали животрепещущие вопросы женщины, одетые в заводскую желто-синюю спецформу. Это были не работницы завода, а переодетые труженицы районной администрации. Конечно, подставные, но, заметьте, женщины-чиновницы переодевались в женщин-работниц, а не в мужчин-рабочих, что с эстетических позиций и с позиций нравственности безукоризненно. Это не вызвало протеста каких-либо общественных организаций. Никто не обращается в прокуратуру, и никто в ответ не оправдывается, что в селе, в котором открывали завод по производству строительных смесей, был шуточный «день наоборот». Нормальный был день по нашим представлениям. Ну случилось немножко обмана, но грех простительный. Чего придираться? Село все-таки носит название Янгельское, а не Ангельское.

Борис Бронштейн, обозреватель «Новой»

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