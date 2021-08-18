 

Ученые рассказали о причинах глобальных потеплений в прошлом

18.08.2021, 0:10, Новости дня
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Глобальные потепления, как и ледниковые периоды, случались на Земле уже не раз. При этом причины изменения климата были разные.

По словам ученых, к резкому изменению средней температуры на поверхности могли приводить изменения орбиты или угла наклона земной оси. Также глобальное потепление могло происходить после массового вымирания живых организмов, которые разлагались, образуя невероятное число парниковых газов.

Глобальное потепление, например, могло начаться по какой-то геологической причине. Затем оттаивала вечная мерзлота, в которой в замороженном виде находились миллиарды трупов погибших за несколько тысячелетий животных, и вот вам ускорение процесса, говорят ученые. Кстати, сегодня мы также стали перед угрозой таяния вечной мерзлоты.



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