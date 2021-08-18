Половина умных городов находится в Китае

Эксперты подсчитали, что половина пилотных проектов по организации умных городов находится сейчас в Китае. Соответственно, остальные разбросаны по другим странам мира.

На международном конкурсе, который проходил четыре года назад, победителями в области внедрения искусственного интеллекта также признаны китайские компании Alibaba и Baidu. Также был отмечен TikTok. Кстати, в конкурсе принимали участие разработчики из четырех десятков стран.

Умные города решают свои проблемы при помощи современных технологий, говорят эксперты. Речь идет о регулировании дорожного движения, рациональном использовании ресурсов, планировании нового строительства, объектов инфраструктуры и т.д.