Половина умных городов находится в Китае

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18.08.2021, 0:10, Новости дня
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Эксперты подсчитали, что половина пилотных проектов по организации умных городов находится сейчас в Китае. Соответственно, остальные разбросаны по другим странам мира.

На международном конкурсе, который проходил четыре года назад, победителями в области внедрения искусственного интеллекта также признаны китайские компании Alibaba и Baidu. Также был отмечен TikTok. Кстати, в конкурсе принимали участие разработчики из четырех десятков стран.

Умные города решают свои проблемы при помощи современных технологий, говорят эксперты. Речь идет о регулировании дорожного движения, рациональном использовании ресурсов, планировании нового строительства, объектов инфраструктуры и т.д.



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