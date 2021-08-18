“Шахтер” победил “Монако” в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

“Шахтер” забил на 19-й минуте матча. Педриньо проскочил двух соперников в центральной зоне штрафной площади “монегасков” и пробил мимо польского голкипера французов Радослава Маецки.

Ответный поединок против “Монако” “Шахтер” сыграет 25 августа, матч состоится в Харькове на стадионе “Металлист” (начало в 22.00), отмечается на сайте УЕФА.

Контекст:

В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов “Шахтер” дважды с одинаковым счетом 2:1 победил “Генк” – сначала в Бельгии, а потом и в Киеве.

В свою очередь, “монегаски” дважды победили чешскую “Спарту” – 2:0 и 3:1, подчеркивается на сайте УЕФА.

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