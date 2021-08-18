Хотел отомстить, но перепутал поле. В Херсонской области мужчина устроил стрельбу на поле и погром сельхозтехники – полиция

Поле принадлежит Зеленоподской территориальной общине Каховского района, к правоохранителям обратился обслуживающий его фермер. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды. Рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.

Когда на место приехала полиция, то к ним вышли испуганные сельхозработники, прятавшиеся на другом поле.

“По их словам, на внедорожнике марки Lincoln приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутом разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх”, – рассказали в полиции.

Мужчину задержали в течение нескольких часов. Увидев полицию, подозреваемый пытался скрыться на авто, однако ему заблокировали проезд.

В салоне внедорожника при обыске были изъяты карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все направлено на экспертизу.

Подозреваемый – 36-летний житель Новой Каховки, ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством. По его словам, он хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу за то, что он поставляет ему некачественные товары и должен деньги.

Где именно находится поле его компаньона, мужчина не знал – и в результате нанес ущерб технике совсем другого фермера.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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