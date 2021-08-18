 

Хотел отомстить, но перепутал поле. В Херсонской области мужчина устроил стрельбу на поле и погром сельхозтехники – полиция

18.08.2021, 0:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Поле принадлежит Зеленоподской территориальной общине Каховского района, к правоохранителям обратился обслуживающий его фермер. Он рассказал, что увидел поврежденные трактор с прицепом и мопеды. Рабочих нигде не было, их телефоны не отвечали.

Когда на место приехала полиция, то к ним вышли испуганные сельхозработники, прятавшиеся на другом поле.

“По их словам, на внедорожнике марки Lincoln приехал неизвестный мужчина, начал угрожать им и сказал, что их работодатель должен ему деньги. Затем неизвестный металлическим прутом разбил сельскохозяйственную технику, после чего достал из машины карабин и сделал несколько выстрелов вверх”, – рассказали в полиции.

Мужчину задержали в течение нескольких часов. Увидев полицию, подозреваемый пытался скрыться на авто, однако ему заблокировали проезд.

В салоне внедорожника при обыске были изъяты карабин с тепловизором, гильзы, глушитель, металлический прут и мобильные телефоны. Все направлено на экспертизу.

Подозреваемый – 36-летний житель Новой Каховки, ранее он был судим за грабеж, угрозу убийством и незаконное завладение транспортным средством. По его словам, он хотел отомстить своему компаньону по агробизнесу за то, что он поставляет ему некачественные товары и должен деньги.

Где именно находится поле его компаньона, мужчина не знал – и в результате нанес ущерб технике совсем другого фермера.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.09 / Германия удовлетворила запрос России о правовой помощи в деле об отравлении Навального

21.12 / Названы самые востребованные профессии в 2021 году

31.01 / Отсутствие Трампа в Twitter – «бесценный подарок» Байдену

28.11 / Кинотеатры увеличат количество сеансов в новогодние каникулы

01.04 / Дептранс: Виновный в ДТП блогер мошеннически избегал ответственности за нарушения ПДД

15.10 / Индия решила провести тестирование российской вакцины «Спутник V»

02.07 / Захарова оценила вышедшую в Малайзии книгу о крушении MH17

10.08 / В Пензенской области запустили программу благоустройства дворовых территорий

23.03 / Пушкина после слов «скопинского маньяка» о бывшей жертве обратилась в Генпрокуратуру

26.05 / В Сети показали снимки нового купе Skoda Enyaq iV без камуфляжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика