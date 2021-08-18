Boston Dynamics показала, как их работы занимаются паркуром. Видео

Модель роботов, представленных в ролике, называется Atlas.

“В этом видео наши человекоподобные роботы демонстрируют атлетику всего тела, поддерживая равновесие с помощью множества быстро меняющихся и высокоэнергетических действий. С помощью прыжков, балансиров и опорных прыжков мы демонстрируем, как мы доводим Atlas до предела возможностей, чтобы открыть для себя новое поколение мобильности, восприятия и спортивного интеллекта”, – говорится в описании к видео.

В финале ролика два робота выполняют упражнения и сальто синхронно, что позволяет предположить, что для этой съемки они не используют встроенные датчики или алгоритмы обхода препятствий – движения запрограммированы заранее, как и в хореографической постановке с семью робособаками Spot.

Boston Dynamics известна своими разработками на заказ DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Министерства обороны США). Один из самых известных проектов компании – четвероногий робот-собака BigDog, разработанный для военных целей. Предыдущие видео компании, с танцующими роботами, нередко становились вирусными. В июне корейская компания Hyundai Motor купила американскую Boston Dynamics Inc.

Паркур – это вид спорта, который содержит легкую атлетику, гимнастику, акробатику, скалолазание, боевые искусства и заключается в стремительном преодолении препятствий с использованием только собственного тела – без вспомогательных средств.

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Видео: Boston Dynamics / YouTube

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