Мнение: О китайском ультиматуме Путину

Уж сколько раз российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин заверяли друг друга и мир в стратегическом партнёрстве и верной дружбе! Но, как гласит русская поговорка, дружба дружбой, а табачок врозь. Кстати, кто-то знает её эквивалент на мандарине? Самое время употребить…

А суть вот в чём.

Прямо сейчас #Китай добивается права на вылов минтая в российских водах. При этом он хочет не просто в разы увеличить свою квоту, но и получить её даром. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в рыбной отрасли и человека, близкого к Росрыболовству.

По словам информированных лиц, в качестве метода давления Пекин использует отказ от закупок российской рыбы. В прошлом году китайские власти закрыли для поставок из РФ основные порты, включая Далянь и Циндао. В результате экспорт российской рыбы на некогда крупнейший рынок сбыта рухнул: за январь-апрель он составил 78,6 тыс. тонн, что на 83% меньше, чем годом ранее.

Действия властей КНР носят признаки «торговой войны», говорит президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. И его мнение подтверждает источник РБК в Росрыболовстве.

Для урегулирования вопроса с экспортом рыбы Китаю предложили купить квоту на вылов минтая в российских водах, аналогичную той, что уже получила Южная Корея. Ее рыбаки могут ежегодно вылавливать 28,5 тыс. тонн. Плата за это составляет 375 долларов за тонну. Но китайцы отказались покупать квоту «за #деньги» и потребовали увеличить ее размер в 5 раз, утверждает источник РБК. «Вместо 20 тыс. тонн за деньги 100 тыс. тонн даром», – описывает ситуацию он.

И вроде бы опять – мелочь. Ну что такое 7-8 млн долл. для российско-китайской дружбы! Но кому как не китайцем знать, насколько успешной оказывается стратегия тысяч булавочных уколов…

А #Путин – что? Он хлюпенький, он разведчик, что он может… Это мы должны что-то делать. Если так дальше дело пойдет, будем все на китайцев работать… ©

Таки сбудется давний прогноз покойного артиста и музыканта Петра Мамонова?

—