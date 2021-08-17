 

История РПЦ

17.08.2021, 23:24, Разное
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Власть. Бизнес. Вера. Эксплейнер «Новой»

В РФ 30% православных не верят в Бога. Сегодня 66% россиян называют себя православными, при этом треть из них считает, что Бога нет.

Патриарх Кирилл призывает не попадать под власть материальных ценностей. А сам отдыхает во дворце стоимостью 22 миллиарда рублей. 25% православных не знает ни одной заповеди, большинство никогда не открывало Библию, при этом очереди к мощам собирают тысячи человек. По телевизору клеймят бездуховный Запад. И в то же время некоторые православные священнослужители, носители духовного начала, пьяными сбивают прохожих на дорогих машинах.

Всегда ли церковь была такой и к чему она идет сейчас? Спецкор «Новой газеты» Артем Распопов разбирается в истории РПЦ.

Автор: Артем Распопов Съемка: Анастасия Цицинова Монтаж: Максим Логинов Редактор: Анна Пиндюрина Продюсер: Павел Каныгин Благодарим Александра Солдатова за консультации

Источник: Новая газета



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