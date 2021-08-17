В РФ обнаружен клад времен Великого переселения народов

Археологи сообщают об обнаруженном кладе в районе Суздальского Ополья во Владимирской области. Ученые полагают, что ценности были спрятаны во времена Великого переселения народов и принадлежали представителям племени меря.

По словам историков, ранее в данной местности никогда не находили ничего подобного. Впрочем, и этот клад обнаружен случайно во время полевых работ.

Только после этого была вызвана группа ученых, которая начала проводить раскопки по всем правилам и нашла в земле множество бесценных древних украшений, характерных для поволжских финнов. С учетом мелких деталей, всего удалось обнаружить более трех сотен ювелирных изделий, изготовленных еще в первом тысячелетии нашей эры.