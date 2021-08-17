Новые смартфоны Google Pixel 6 поступят в продажу без зарядного устройства

Как сообщили в компании Google, новая модель смартфона Pixel 6 начнет поступать в продажу без штатного зарядного устройства. По мнению экспертов, вскоре таким же образом будут продавать все версии данного производителя.

Специалисты предполагают, что модель Pixel 5A станет последней, выпущенной в Google с зарядным устройством в комплекте.

Поясняя свое решение, в компании сообщили, что по их данным почти все покупатели новых смартфонов уже имеют у себя дома зарядку с соответствующим разъемом. Таким образом, нет смысла заставлять людей платить больше. Кроме того, сегодня у покупателей есть выбор между зарядками разной мощности. Как известно, примерно с такой же мотивацией отказываются от штатных зарядных устройств в компаниях Samsung и Apple.