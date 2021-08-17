 

“Вот что значит “дорогая женщина”. Альбина Джанабаева показала свое фото в кабриолете

17.08.2021, 23:12, Новости дня
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“Почему так путаются мысли? Почему так часто меркнет свет? Я к тебе пришла из прошлой жизни. В этой мне с тобою жизни нет. А я сяду в кабриолет…” – процитировала строки из песни Любови Успенской Джанабаева.

Пост 42-летней певицы набрал больше 9 тыс. лайков.

“Шикарная женщина во всех смыслах! Всегда воспитанно, не вульгарно (как у других бывает), ничего лишнего, изящно… Вот что значит “дорогая женщина”, – прокомментировала пост певицы mai0105877.

“Смелый и прекрасный образ многодетной мамочки. Браво!” – похвалила galina.nizova01.

“Правду говорят, что дочка забирает красоту матери…” – написала irishka_parakhina.

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A post shared by Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Контекст:

Джанабаева с 2004-го по 2013 год выступала в составе украинско-российской группы “ВИА Гра”. После ухода из коллектива артистка начала сольную карьеру. В ее дискографии один студийный альбом.

Певица замужем за своим коллегой Валерием Меладзе. Они поженились в 2014 году. Пара воспитывает двух сыновей – Константина (2004) и Луку (2014). Дочь Агата у них родилась в апреле 2021 года.

От первого брака у Меладзе есть три дочери: Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). С их матерью Ириной Меладзе артист развелся в январе 2014 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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