 

Имени музыканта, политика и актера. Украинцы назвали улицы, на которых больше всего хотели бы жить – опрос

17.08.2021, 23:12, Новости дня
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Согласно результатам опроса, среди активных украинских деятелей за последние 30 лет, граждане чаще всего назвали бы свою улицу именем певца и музыканта Кузьмы Скрябина (26%), политика Вячеслава Чорновила (14%), а также актера Богдана Ступки (12%).

Отмечается, что на улицах в честь Скрябина (37%) и экс-тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко (10%) предпочла бы жить молодежь. В то же время среди старшего поколения больше сторонников жить на улице в честь Чорновила (19%).

В Центре и на Западе украинцы больше всего хотели бы проживать на улицах имени Скрябина, Чорновила, а также диссидента и политика Левка Лукьяненко. На Донбассе – на улицах имени боксера Александра Усика (9%) и артиста Андрея Данилко (9%).

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины методом face-to-face. Всего было опрошено 5 тыс. респондентов.

Контекст:

Чорновил родился в селе Ерки (сейчас – Черкасская область) 24 декабря 1937 года. Возглавлял “Народний рух України”. В 1991 году был кандидатом в президенты, проиграл Леониду Кравчуку, получив 23,27% голосов. Он был советским диссидентом, одним из лидеров украинского национально-демократического освободительного движения конца 80-х – 90-х годов XX века.

Политик погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Возвращаясь в Киев из Кировограда, на пятом километре трассы Борисполь – Золотоноша Toyota Чорновила столкнулась с груженным зерном КамАЗом, который разворачивался на дороге.

Андрей Кузьменко (Скрябин) погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Автомобиль, за рулем которого находился музыкант, столкнулся с молоковозом в Днепропетровской области. Ему было 46 лет.

Ступка (27 августа 1941-го – 22 июля 2012-го) – советский и украинский актер театра и кино. Министр культуры и искусств Украины. Герой Украины. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии Украины имени Т.Г. Шевченко и Государственной премии Украины имени А. Довженко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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