Евросоюзу придется говорить с талибами, они “выиграли войну” – Боррель

“Мы должны связаться с властями в Кабуле, кем бы они ни были. “Талибан” выиграл войну, поэтому нам придется говорить с ними, чтобы начать диалог как можно скорее. Это нужно, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофы”, – заявил он.

Диалог следует вести с акцентом на предотвращение возврата терроризма в Афганистан, сообщил верховный представитель ЕС.

“Необходимо организовать безопасный выезд иностранных граждан и афганцев. Для этого решающее значение имеет функционирование аэропорта Кабула. Нужно обеспечить условия, чтобы люди могли добраться до аэропорта. Мы должны призвать “Талибан” соблюдать обязательства, когда речь идет о гражданских лицах, их собственности”, – подчеркнул Боррель.

При этом дипломат сказал, что речь не идет об официальном признании власти талибов.

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли говорила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

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