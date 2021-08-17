Патологоанатом Центра Алмазова назвал «главную тайну» коронавируса

Патологоанатом Центра Алмазова Всеволод Цинзерлинг раскрыл «главную тайну» «дельта-штамма» коронавируса. По словам профессора, загадка заключается не в том, почему люди умирают, а в том, почему они выздоравливают.

Всеволод Цинзерлинг рассказал, что в настоящее время все больше смертей фиксируется среди повторно заболевших ковидом, хотя и сообщалось ранее о высокой смертности именно от «дельта-штамма». Профессор отметил, что сейчас летальным исходом могут заканчиваться случаи заражения вирусом молодого поколения, также участилось количество пациентов с выраженным фиброзом легких. Более точную информацию исследователи смогут получить только после сравнения двух групп умерших – заразившихся «дельта-штаммом» и другими разновидностями коронавирусной инфекции, что должно произойти в ближайшем будущем.

Что касается сведений о «суперинфекции», которая вызывает смертельные осложнения у пациентов на ИВЛ, то профессор ответил, что в разных реанимационных отделениях могли поселиться госпитальные штаммы-возбудители. Цинзерлинг отметил, что это только предположение, основанное на собственных наблюдениях, а доказательством или утверждением не может быть, так как наукой не доказано.



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Все чаще появляются сведения ученых о поражении различных органов коронавирусом, с чем согласен и профессор. Он отмечает, что лечение инфекции включает консультацию и узких специалистов, хотя основной мишенью патогена остаются легкие. Затем могут страдать головной мозг, сердце, почки, печень и поджелудочная железа. Главной опасностью остается поражение иммунной системы, среди ученых даже предполагается, что наблюдается глубокое нарушение иммунитета.

Патологоанатом рассказал и о риске поражения иммунных клеток памяти. Если сравнивать с корью, когда человек получил прививку и защищен благодаря этим клеткам на всю жизнь, то с коронавирусом ситуация оказалась другой. Отвечая на вопрос о главной тайне ковида, Цинзерлинг сказал, что она заключается в том, почему некоторые люди после тяжелого течения инфекции выздоравливают, а другие переносят недуг в легкой форме. Также неизвестна причина выздоровления людей, точнее нераскрытыми являются механизмы борьбы организма с заболеванием.

Источник: doctorpiter.ru