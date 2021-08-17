 

Псаки оценила отношение Байдена к разведке США после провала в Афганистане

17.08.2021, 22:58, Новости дня
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На фоне ситуации в Афганистане глава американского государства Джо Байден по-прежнему доверяет оценкам, которые дает разведывательное сообщество США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

На вопрос о доверии Байдена к разведке Псаки ответила: «Конечно, да». По ее словам, президент и разведывательное сообщество «работают в тесной координации». Как отметила пресс-секретарь Белого дома, Байден регулярно «получает брифинги… много раз на дню», передает РИА «Новости».

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC признался, что никто не ожидал, что афганские города «падут» так быстро. При этом не так давно и Пентагон, и ЦРУ докладывали главе Белого дома совершенно ложные данные о том, насколько сильна афганская армия. 



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