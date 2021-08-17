Глава Центрального командования ВС США посетил аэропорт Кабула

Возглавляющий Центральное командование вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что провел инспекцию в аэропорту Кабула.

Он рассказал, что «смог оценить обстановку» в аэропорту, обсудил ее с офицерами, обеспечивающими безопасность. Генерал сообщил, что лично познакомился с мерами, принятыми для обороны аэропорта и его работы, передает ТАСС.

Как сообщил Маккензи, военный персонал из США «обеспечивает воздушное движение». Американские военные «наращивают операции для прибытия в аэропорт подкреплений и эвакуации дипломатов и гражданских лиц из числа партнеров в сотрудничестве» с Госдепом.

Он заверил, что сейчас «взлетное поле безопасно и открыто для гражданских рейсов». Маккензи отметил, что на днях предостерег движение «Талибан» (запрещено в России) от попыток атаковать силы США в аэропорту.

Напомним, после победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. В понедельник агентство France Press со ссылкой на очевидца сообщило, что американские военные открыли предупредительный огонь в воздух в аэропорту Кабула, когда толпа людей вышла на взлетно-посадочную полосу. Затем появились сообщения о гибели нескольких человек.