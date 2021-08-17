Мнение: В Подмосковье разбился Ил-112B

Во время испытательного полета в Подмосковье при заходе на посадку в Кубинке разбился опытный Ил-112B. Машина сейчас находится на этапе испытаний.

Судя по кадрам видео, произошло возгорание одного из двигателей.

По предварительным данным на борту было 3 человека.



В авиакатастрофе под Кубинкой погибли герой России Николай Куимов, летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

PS. И еще.

Для многих совершенно ничего не значащее сообщение. Катастрофа, погибли люди, а кто они, большинству неизвестно. Бе-200ЧС – самолет для тушения пожаров и спасательных операций. Поумаешь, это же не истребитель и не ракетоносец. Тем же, кто интересуется историей нашей палубной авиации имя командира хорошо знакомо. Кузнецов Евгений Викторович. Палубный летчик. Молодым старлеем он из Крыма вместе с командой Тимура Апакидзе отправился на Север. Тогда он был одним из молодых летчиков 279 полка. После перевода на Север началась подготовка к полетам на палубу. Сначала на НИУТКА, потом на корабле. Евгений Кузнецов выполнил свою первую посадку на боевом Су-33 2 сентября 1994 года. Он стал шестым летчиком 279 полка, совершившим посадку с зацепом за трос аэрофинишера. Потом таких посадок будет больше сотни. В 2009 он становится командиром 279 полка, шесть лет им командует и уходит в Ейск в Центр подготовки летчиков Морской авиации. Именно там он освоил новый для флота Бе-200. Был самым подготовленным летчиком на этом типе. 8 июля экипаж военных летчиков на Бе-200 отправился в Турцию тушить пожары. Зачем и почему полетели военные летчики, а не МЧС непонятно. Задачи разные, программы подготовки направлены на другие задачи…. Но экипаж справлялся с тушением пожаров. До 14 августа…..

Далее по ссылке https://samoletchik.livejournal.com/105080.html

Мир праху погибших.

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