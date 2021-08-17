Мнение: Черный август военной авиации России

Не спели похоронить и оплакать летчиков экипажа самолета-амфибии «Бе-200», разбившегося в Турции 14 августа, как произошла новая трагедия – сегодня в Подмосковье разбился военно-транспортный самолет Ил-112В.

Оба самолета пилотировали опытные летчики.

Экипажем Ил-112В командовал лётчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Вместе с ним в пилотской кабине находились летчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев….



Президент России Владимир Путин и летчик-испытатель Николай Куимов, 22 февраля 2007 года. Фотография отсюда

Из указа президента России о награждении членов экипажа самолета Бе-200 орденами Мужества, стали известны имена погибших. Это полковник Евгений Кузнецов, подполковники Владислав Беркутов и Вадим Карасев, старший лейтенант Николай Омельченко и старший сержант Юрий Чубаров.

Указ подписан уже 14 августа.

Эти трагедии похожи на черную полосу российской военной авиации.

И очень странно, что через два дня после катастрофы в Турции, 16 августа президент подписал указ о присвоении звания генерал армии Сергею Суровикину, главкому ВКС.

В те времена, когда я служил в армии, если происходили катастрофы, присвоения очередных званий и награждения откладывались. Но это было очень давно, 31 год назад… Еще в СССР.

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