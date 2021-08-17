«Позор и ошеломляющий провал»

Пресса Америки разгоняет политический шторм вокруг Афганистана и решения Байдена.

«Полный разгром в Афганистане», «Катастрофа, которая постигла Америку за рубежом, теперь перекинется внутрь нашей страны». Американские СМИ — от консервативных до ультралиберальных — резко критикуют действия президента Джозефа Байдена, приведшие к скорому падению афганского правительства и возвращению к власти талибов (организация «Талибан» объявлена в РФ террористической и запрещена).

Предшественник Байдена 45-й президент Дональд Трамп призвал нынешнего хозяина Белого дома немедленно подать в отставку. Представители умеренного крыла демпартии отмечают, что у Байдена не было в Афганистане хороших решений. Мол, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. И вообще, якобы виноват во всем Трамп: он, вступив в переговоры с талибами, тем самым легитимизировал их и пообещал вывести войска еще к 11 мая 2021 г.

Пока вашингтонский политбомонд спорит «кто виноват», американских граждан-избирателей, как показывают опросы, больше волнует новый рост случаев COVID-19 от штамма «дельта» после отмены ограничений на ношение масок (они снова возвращаются в школы и другие общественные места). Треть избирателей, согласно опросу издания The Hill и социологической службы HarrisX, больше всего волнует инфляция в экономике, возросшая в последние месяцы. 86 процентов заявили, что они вынуждены экономить деньги на покупке товаров не первой необходимости или что они могут откладывать теперь меньше денежных средств на будущее. Слишком рано говорить, как повлияет на общий рейтинг падение власти в Афганистане.

Но ранее 58% поддержали решение Байдена полностью вывести оставшиеся войска (около 3 тысяч) из Афганистана. Еще выше цифра — 61% — в семьях, где есть или были военнослужащие.

Пока же рейтинг Байдена чуть снизился — до 50%, но это вполне приемлемый показатель. Он выше, чем был в этот период президентства у его предшественников — Обамы и Трампа.

На авансцену вышла пресса, и избиратель не может не слышать заявления о том, что стремительный возврат талибов к власти, сопровождающийся бегством президента и вице-президента Афганистана, и смерти от рук талибов афганцев, помогавших западным союзникам, неизбежно станут «темным пятном» в политическом наследии 46-го президента.

Солдат афганской армии на авиабазе Баграм, покинутой войсками США, 6 июля 2021 года. Фото: ЕРА

Обозреватель Брет Стивенс в авторской колонке мнений газеты «Нью-Йорк таймс» отмечает, как неверно Байден оценивал недавнюю ситуацию в Афганистане. На пресс-конференции в Белом доме его спросили, считает ли он, что после ухода американцев талибы неизбежно захватят власть в стране, президент ответил: «Нет, потому что в Афганистане 300-тысячная армия, вооруженная не хуже других войск в мире, а у «Талибана» только 75 тыс. бойцов».

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Когда Байдена спросили, не видит ли он параллелей между этим уходом и тем, что произошло в Сайгоне в 1975-м, президент снова дал уверенный отрицательный ответ: «Никакой схожести. Вообще ноль. «Талибан» — это не армия Северного Вьетнама. Они несопоставимы с точки зрения возможностей. Не будет случаев, чтобы вы снова увидели, как людей снимают с крыши посольства [чтобы спасти]…»

Кадры нынешней хроники, как афганцы бросаются на стену заграждения кабульского аэропорта, чтобы попасть на последний рейс и убежать из страны, вполне напоминают вьетнамские киноархивы бегства. Байден «ошибся», что, по словам наполеоновских министров Фуше или Талейрана (или юриста де ла Мера, в конце концов, важен не автор, а смысл), «хуже, чем преступление».

СМИ критикуют своего президента: «Это очень плохое завершение 20-летней войны, которая обошлась стране в 2 триллиона долларов и почти 2300 жизней американских солдат».

«Нью-Йорк таймс»: «Беспечность Байдена в преддверии масштабного блицкрига «Талибана», который в воскресенье привел к их вторжению в Кабул, станет первым крупным фиаско его администрации. Не имеет значения, что он выполняет бессмысленное соглашение о выходе, заключенное в прошлом году администрацией Трампа, благодаря дипломатическим усилиям госсекретаря Майка Помпео. Это происходит под наблюдением Байдена, по настоянию Байдена, вопреки советам его старших военных советников и при твердом заверении Байдена американскому народу в том, что то, что только что произошло, не произойдет. Этот момент «всецело байденовский», как и все последствия, которые нам надо просчитать уже сейчас».

Напомню, что Трамп называл газету NYT фейковой и помогающей на выборах Байдену.

«Вашингтон пост» (еще одна, по мнению 45-го президента, «газета — сторонница Байдена») публикует в колонке мнений статью обозревателя Макса Бута: «Слова, которые Байден использует для описания вирусного штамма «дельта» — «трагедия, которую можно в значительной степени предотвратить, которая усугубится, прежде чем станет лучше», — применимы к его подходу с Афганистаном. Бывший министр обороны Роберт Гейтс однажды сказал, что Байден ошибался почти по всем главным вопросам внешней политики и национальной безопасности за 40 лет. Он определенно ужасающе, трагически ошибался в отношении Афганистана. Байден не может заявлять о незнании того, что должно было произойти. Он был предупрежден разведывательным сообществом США. Еще в прошлый понедельник военные США предупреждали, что до падения Кабула останется от 30 до 90 дней.

Люди пытаются попасть в аэропорт Кабула, чтобы покинуть Афганистан, 16 августа 2021 года. Фото: ЕРА

Теперь, шесть дней спустя, он рухнул, и Байден проведет остаток своего президентства, борясь с трагическими последствиями этой предотвратимой катастрофы».

Обозреватель продемократического канала CNN Стивен Коллинсон задает вопрос, а была ли альтернатива: «Его (Байдена) обвинят в поспешном уходе из США, чтобы создать благоприятный политический нарратив как для президента, который вернул американские войска домой из Афганистана до 20-й годовщины терактов 11 сентября 2001 года, спланированных «Аль-Каидой» (объявлена в РФ террористической. — «Новая»), и накануне промежуточных выборов в Конгресс в следующем году. В то же время Байден делал именно то, чего хотели большинство американцев, не понимающих, почему американские войска все еще находятся в Афганистане через 20 лет после 11 сентября.

Эскалация войны не получила бы национальной поддержки. Чтобы остановить продвижение талибов, президенту пришлось бы развернуть дополнительные тысячи американских солдат и начать новый бой без общественной поддержки. Это, а также его длительный скептицизм по поводу войны сделали его собственное решение о выводе войск почти неизбежным. Но сила наступления «Талибана» застала Белый дом врасплох».

Мнение историка Хэла Брандса публикует в своей колонке Bloomberg: «То, что произошло за последние несколько недель, показывает, насколько ценным было размещение США в Афганистане. Как это ни прискорбно, но со стратегической точки зрения это была управляемая цена в деньгах и жизнях — менее 25 смертей американцев в год с 2015 года, — неуклонно снижающаяся с течением времени. Наше присутствие стало решающим фактором, не позволявшим длительному и мучительному конфликту превратиться в кошмар, который происходит сегодня. Учитывая цену вывода американских войск из Афганистана, возможно, оставить их там было бы сравнительно выгодно».

Прореспубликанская «Нью-Йорк пост», пожалуй, точно формулирует главные обвинения политических противников нынешнего президента: «Этот афганский разгром полностью на Джо Байдене. Мы не возражали против его решения убрать последние сухопутные войска США, как и обещал Дональд Трамп, когда находился у власти. Совершенно очевидно, что этого хотели и большинство американцев. Афганистан превратился в бесконечную войну. Но для любого вывода должен быть план. Это не должно было стать совершенно катастрофическим бегством, практически без каких-либо условий [безопасности] для тех афганцев, которые работали на нас все эти годы».

Вертолет Джо Байдена приземляется на посту армии США в Вашингтоне, 16 августа 2021 года. Фото: ЕРА

Ричард Фонтейн, глава Центра новой американской безопасности и бывший советник сенатора Джона Маккейна по внешней политике, сказал интернет-изданию Axios: «Поразительно, что после 20 лет размышлений Соединенные Штаты вывели свои войска без плана действий на будущее». Заголовок Axios — «Это ошеломляющий провал для Запада и позор для Байдена».

«Уолл-стрит джорнэл»: «Какая ужасная, трагическая ирония. В апреле президент Байден выбрал 11 сентября крайним сроком вывода американских войск из Афганистана. Теперь возможно, что в 20-ю годовщину терактов 11 сентября талибы, которые когда-то защищали Усаму бен Ладена, снова могут править в Кабуле. Байден хотел бы снять с себя ответственность за это поражение, но он не может. Он мог бы вывести войска США осторожным образом, исходя из условий и плана по укреплению афганских сил, выступив «акушеркой» союза между региональными племенными полевыми командирами и правительством в Кабуле. Президент этого не сделал. Вместо этого его объявление в середине апреля, накануне летнего сезона боевых действий, спровоцировало начало наступления талибов 1 мая. График быстрого вывода означал, что силы США были сосредоточены на этой задаче, а не на помощи афганским силам. Его решение покинуть многочисленные военные базы и вывести всю авиацию лишило афганскую армию критически важной поддержки, на которую она рассчитывала».

Как видим, издания разной политической ориентации одинаково недовольны происходящим.

Байдена критикуют и за то, что в первые часы после падения Кабула он не обратился к нации и «скрывался» от прессы в загородной резиденции Кэмп-Дэвид, сделав официальное заявление лишь в понедельник днем. Правда, уйти в отставку от него потребовал только Трамп. Будут важны ближайшие недели: позиция «четвертой власти» и отклик американцев на возможную новую гуманитарную катастрофу в Афганистане.

Александр Панов, собкор «Новой», Вашингтон

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