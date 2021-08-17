Ученые рассказали о загрязнениях в атмосфере во времена Древнего Рима

Наши современники очень ошибаются, если думают, что в доидустриальную эпоху воздух на Земле был чист и безопасен. Последние исследования останков жителей Древнего Рима позволяет утверждать, что воздух в ту эпоху был очень загрязнен свинцом.

Концентрация паров этого тяжелого металла была в тысячи раз выше, чем в по-настоящему чистом воздухе, говорят ученые. Проблема оказалась настолько серьезной, то свинец остался в костях буквально всех найденных скелетов. Кстати, аналогичная проблема была в Европе и во времена средневековья.

Историки считают, что люди стали производить и повсеместно использовать свинец примерно две с половиной тысячи лет назад. В частности, из него делали миски и ложки, водопроводные трубы и другие изделия.