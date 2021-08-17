Для выживания деревьям необходимы запасы углеводов
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Специалисты Массачусетского технологического института доказали, что от количества углеводов, сохраняющихся в стеблях, ветвях и корнях деревьев, зависит их выживаемость в лесу.
Каждое такое растение время от времени переживает настоящее нашествие различных насекомых, которые этими же углеводами и питаются, отмечают исследователи. Но рано или поздно нашествие паразитов заканчивается. И тогда оказывается, что выживают только те деревья, у которых внутри остался достаточный запас углеводов.
Сами углеводы необходимы растению для запуска процессов, благодаря которым возобновляется здоровый рост. Если их остается слишком мало, дерево, скорее всего, погибнет, утверждают американские ученые.
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