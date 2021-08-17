 

Для выживания деревьям необходимы запасы углеводов

17.08.2021, 22:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специалисты Массачусетского технологического института доказали, что от количества углеводов, сохраняющихся в стеблях, ветвях и корнях деревьев, зависит их выживаемость в лесу.

Каждое такое растение время от времени переживает настоящее нашествие различных насекомых, которые этими же углеводами и питаются, отмечают исследователи. Но рано или поздно нашествие паразитов заканчивается. И тогда оказывается, что выживают только те деревья, у которых внутри остался достаточный запас углеводов.

Сами углеводы необходимы растению для запуска процессов, благодаря которым возобновляется здоровый рост. Если их остается слишком мало, дерево, скорее всего, погибнет, утверждают американские ученые.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.06 / Завершение строительства “Северного потока – 2” еще не означает, что газопровод заработает – Витренко

22.10 / Кремль готовится к новым конфликтам с Западом – СМИ

11.08 / CGTN – от болеутоляющих к опиоидам — в пандемию кризис наркозависимости в США вышел из-под контроля

30.01 / Альфред Кох: У диктатора Путина все пошло по сокращенной программе. Дворец превратился в говно до того, как Путин в него въехал

14.07 / Boeing получил всего один заказ за месяц

21.04 / СБУ заявила, что задержала под Харьковом автобусы с титушками, они собирались создавать “картинку” для российских СМИ

20.07 / Европе угрожают сильные штормы

03.11 / Австрийский террорист ранее уже был осуждён за связи с ИГ, но его освободили досрочно

29.10 / Канадский полицейский застрелил мужчину с ножом

23.12 / США расширили санкции в отношении белорусских властей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика