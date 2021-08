“Афганистан не будет использован против кого-либо”. “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти

Муджахид пообещал, что “Талибан” скоро изменит страну в положительную сторону – речь идет об “очень серьезных шагах для улучшения экономики с помощью других стран”.

Его также спросили об “Аль-Каиде” – ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможных дистанционных ударах по Афганистану в случае появления “Аль-Каиды” или других террористов, планирующих атаки против стран – участниц НАТО. Представитель талибов пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана.

“Мы не предоставим иностранцам, которые хотят причинить вред или угрожать безопасности других стран, места в Афганистане… Афганистан не будет использован против кого-либо. Мы можем заверить в этом международное сообщество”, – сказал Муджахид.

“We will not allow any foreigners who wish to harm or threaten the security of other countries, any space in Afghanistan”

Taliban spokesman, asked about al-Qaeda, says “we want to reassure that Afghanistan will not be used against anybody”https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/HVzA0MDzcE

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Муджахид обратился к жителям Афганистана и заверил, что они в безопасности. По его словам, группировка сейчас активно работает над формированием правительства, “куда будут включены все партии”.

“We want peace, we want stability”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid says group “will be forming an Islamic government… with all parties involved”

Latest: https://t.co/IUtAPurBs4 pic.twitter.com/FhNPRlI72J

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 17, 2021

То же самое касается и женщин. “Все наши сестры, все наши женщины в безопасности. Наш Бог, наш Коран говорит, что женщины – очень важная часть нашего общества”, – заявил Муджахид. По его словам, если афганские женщины будут жить по шариату, “мы будем счастливы, они будут счастливы и смогут работать”.

Телерадиокорпорация отмечает, что хотя, по словам спикера талибов, женщинам будет разрешено работать “в рамках наших исламских законов”, он не уточнил, что это означает на практике. BBC напомнила также, что ранее за публичные выступления в защиту образования для женщин и девочек “Талибан” убивал.

“All our sisters, all our women are secure. Our God, our Quran, says women are a very important part of our society”

Taliban spokesman says if Afghan women “continue to live according to Sharia, we will be happy, they will be happy” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/Lx0blUcL09

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Он также заявил, что талибы обещают уважать прессу, и “если СМИ будут работать по нашим исламским правилам, по шариату, они могут работать и свободно транслировать”. Он призвал СМИ к “сбалансированному и справедливому” освещению событий, добавив, что “если они будут честными, то могут критиковать нас”.

В то же время спикер талибов предупредил, что “СМИ не должны работать против нас”. Также он сказал, что журналисты “не должны работать против национальных ценностей”, цитирует Associated Press.

“If they work according to our Islamic rules, to Sharia, they will be free, they can work, they can broadcast freely”

Taliban spokesman addresses media, calling for “balanced and fair” reporting adding “if they are fair they can criticise us” https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/pqFdVQarrd

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Относительно амнистии чиновникам прежнего правительства Афганистана Муджахид подтвердил: “Мы всех амнистировали, мести нет”. Он пообещал также, что “никто не придет за афганцами, которые работали с США, для них опасности нет”.

“We haven’t taken revenge steps against anybody, but during the war there was no choice”

Taliban Spokesman addresses press conference, saying “we have given amnesty to everybody, we want them to give us forgiveness”https://t.co/2f6JMTXHky pic.twitter.com/oJ5kYuD0VU

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

“We have given amnesty to everybody, there is no revenge”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid says “no one will go after” Afghans who worked with the US, “there is no danger for them”

Latest: https://t.co/2f6JMTG6t0 pic.twitter.com/D6o1aGpxU3

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Кроме того, Муджахид пообещал, что “Афганистан больше не будет страной, где выращивают опиум”.

“Afghanistan will not be a country of cultivation of opium anymore”

Taliban spokesman Zabihullah Mujahid says the country will need “international help” but will see opium production reduced to “zero again”

Latest: https://t.co/2f6JMTG6t0 pic.twitter.com/dAtTAl1dID

— BBC News (World) (@BBCWorld) August 17, 2021

Контекст:

Исламистское движение “Талибан” было образовано в 1994 году, с 1996-го по 2001 год оно находилось при власти в Афганистане, контролировало большую часть территории страны. В этот период исламские взгляды “Талибана” включали жестокое отношение к женщинам, в том числе забивание камнями и публичные казни, напомнило Associated Press.

После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа “Талибана” выдать лидера террористической организации “Аль-Каида” Усаму бен Ладена в Афганистан были введены американские войска. Правительство “Талибана” было свергнуто, талибы начали боевые действия против власти.

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания.

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу. Его точное местонахождение неизвестно.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Этот процесс был парализован из-за того, что 16 августа в аэропорту Кабула царил хаос, и аэропорт отменил все коммерческие рейсы. 17 августа процесс эвакуации возобновился, хотя министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что блокпосты талибов затрудняют доступ к аэропорту.

