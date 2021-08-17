“Что делают в КГГА десятки чиновников?” В Офисе президента Украины отреагировали на снос инсталляций на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

“Не может быть “сюрпризом” для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-либо объектов для съемок на аллее Героев Небесной Сотни. Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников?” – спросил советник главы ОП.

Подоляк заявил, что не понимает, почему столичные власти не смогли избежать этого скандала, ведь в Киеве достаточно мест для съемок.

По словам главы департамента по вопросам информационной политики ОП Ирины Победоносцевой, инсталляции, которые установили на аллее Героев Небесной Сотни, перенесут в другое место.

Контекст:

В Киеве на аллее Героев Небесной сотни утром 17 августа начали устанавливать декорации с советским интерьером ко Дню Независимости Украины. Судя по фото, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов, на аллее успели установить декорации советских автоматов с газировкой, ящик мороженого, детскую машинку и комнаты с советским интерьером. Инсталляция была посвящена быту украинцев в разные эпохи.

Вскоре к инсталляции прибыли неизвестные, которые стали сносить декорации. По словам журналиста Андрея Павловского, это члены “Нацкорпуса”. Во время попытки снести декорации между представителями “Нацкорпуса” и полицией произошли столкновения. Правоохранители задержали восемь активистов, отмечали в “Нацкорпусе” в Telegram.

Позднее всех активистов “Нацкорпуса” отпустили из Печерского управления полиции.

После Революции достоинства и расстрелов активистов 18–20 февраля на улице Институтской в Киеве обустроили мемориал, чтобы почтить память погибших Героев Небесной сотни. Сперва улицу выстлали цветами, потом там стали появляться памятники и мемориальные таблички. Часть улицы выделили в аллею Героев Небесной сотни, которую сделали пешеходной.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал пренебрежением к памяти людей инсталляцию в советском стиле на аллее Героев Небесной сотни. Он дал поручение благоустройству “это все убрать”.

Организаторы инсталляции, “учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами” согласились на демонтаж декораций.

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