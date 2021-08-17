Медики назвали пять способов определить заражение коронавирусом по состоянию ногтей

Медики назвали пять способов определить заражение коронавирусом по состоянию ногтей. Данная информация опубликована в материале издания The Sun.

Тим Спектор, занимающийся исследованием симптомов ковида, из Королевского колледжа Лондона выяснил, что у болеющих коронавирусной инфекцией людей на ногтевой пластине часто появляются белые линии по центру. Канадские же врачи Джозеф Лэм и Сауд Алобадиа обнаружили небольшие горизонтальные борозды до 5 мм на ногтях у носителей инфекции. Впервые этот симптом появился у мужчины, возраст которого составлял около 45 лет.

Американские и мексиканские врачи Сильвия Мендез-Флорес, Родриго Вальдес и Анджела Заладонис зафиксировали покраснение лунки у основания ногтевой пластины. Данный симптом исследователи объясняют воспалением сердечно-сосудистой системы человека на фоне ковида.

Зарубежные дерматологи наблюдали у пациентов с COVID-19 кончики ногтей оранжевого оттенка. Зачастую это встречается у людей, столкнувшихся с осложнениями после коронавирусной инфекции. Также у болеющих может встречаться отслоение пластины от ногтевого ложа с последующим выпадением, именуемое онихомадезом. В людом случае, следует консультироваться с врачом и не заниматься самолечением или самодиагностикой.

Источник: www.thesun.co.uk