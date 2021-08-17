Twitter убрал обновление из-за жалоб пользователей на головную боль и усталость

На днях разработчики Twitter выпустили новое обновление дизайна, целью которого была попытка сделать соцсеть более доступной. Спустя некоторое время пользователи стали жаловаться на сильную усталость и головную боль, из-за чего пришлось вернуть платформе первоначальный вид.

Изменения касались введения нового шрифта Chirp, а также выравнивания западных языков по левому краю. Палитра избавилась от синего цвета, а кнопка «Читать» стала черной вместо синей. Также разработчики убрали разделители для получения большего пространства и уменьшили количество серого фона. Для привлечения большего внимания к видео и фото увеличили контрастность.

После этого пользователи стали жаловаться на усталость и головную боль из-за чтения текста подобного шрифта. После многочисленных обращений представители соцсети решили отменить правки от 12 августа, посчитав внешний вид неудобным для людей с сенсорной чувствительностью. Платформа изменила контрастность всех кнопок для удобства глаз. Также сообщается о выявлении проблем, связанных со шрифтом Chirp, с которыми столкнулись пользователи Windows, и активно ведущейся работе по их устранению.

Источник: hightech.fm