В Филимонковском появится детский сад на 200 мест

Детских садов в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) нужно очень много, поскольку сюда переезжают молодые семьи. Так, в поселении Филимонковское (поселок Марьино) построят трехэтажный детский сад на 200 мест. Здесь будет восемь групп для детей разного возраста, каждая из них будет рассчитана на 25 человек.

Председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов рассказал, что в групповых ячейках сделают раздевалки, игровые, спальни, буфет и туалетные помещения. Также, согласно проекту, появятся музыкальные и физкультурные залы, универсальная кружковая, медицинский и процедурный кабинеты, административные и санитарно-бытовые помещения, кабинет логопеда и психолога.

Прилегающую территорию благоустроят. Здесь оборудуют групповые и спортивные площадки, установят урны, скамейки и фонари. Обязательно будут теневые навесы, ограждения площадок. Здесь разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Напомним, скоро в Филимонковском появится еще один детский сад детский сад. Здание дошкольного учреждения возведут в составе жилой застройки. Трехэтажное здание рассчитано на 13 групп по 25 человек для детей подготовительного, младшего, среднего и старшего возрастов.

Валерий Леонов рассказывал, что группы в детском саду будут организованы отдельными блоками с раздевалками, игровыми, спальням, буфетом и туалетами. По словам

председателя Москомэкспертизы, также запроектированы музыкальные и физкультурные залы, а еще – кабинет для развивающих занятий.

Помимо этого, в здании оборудуют административные, санитарно-бытовые помещения для персонала, комнату охраны, медицинский и процедурный кабинеты. Рядом с детским садов появятся спортивные площадки, скамейки, новое освещение, высадят кустарники, цветы, разобьют газон. Площадь возле детского сада будет ограждена

Кстати, за последние девять лет в

Троицком и Новомосковском административных округах было построено 19 школ и 54 детских сада. В ближайшие три года в Новой Москве планируется возвести еще 96 таких объектов.