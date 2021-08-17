В Москве возбуждено дело против сбившего насмерть женщину мотоциклиста

Против мотоциклиста, наехавшего на северо-востоке Москвы на женщину, возбуждено уголовное дело, пострадавшая погибла, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», – говорится в сообщении на сайте МВД.

Сообщается, что 32-летний водитель мотоцикла двигался по Русаковской набережной и в районе дома 1А совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 30-летняя москвичка скончалась на месте. Также пострадала 64-летняя пенсионерка, которую с травмами доставили в больницу.

Ранее суд арестовал водителя автомобиля, врезавшегося в остановку на улице Миклухо-Маклая в Москве, в результате чего пострадали два пешехода.