 

Националисты потребовали от Зеленского амнистии для воевавших в Донбассе

17.08.2021, 22:04, Новости дня
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Возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского прошел митинг украинских националистов, которые требовали амнистию для участников военной операции в Донбассе, которые ранее были осуждены по разным причинам.

Участники украинской националистической организации «Основа будущего» принесли плакат, на котором написано «Ветеранам – амнистию». Они просят, чтобы в зарегистрированные в Раде законопроекты об амнистии была включена статья «амнистия для ветеранов украинско-российской войны», передает РИА «Новости».

«Все в жизни оступаются, никто не застрахован от ошибок. Ветераны – это люди, которые рисковали жизнью ради страны. Они заслуживают прощения…Мы обращаемся к президенту с просьбой посодействовать амнистии», – сообщил один из участников митинга.

Полиция не препятствовала проведению митинга.

Ранее в Верховной раде Украины был зарегистрирован ряд законопроектов «об амнистии по случаю 30-й годовщины Независимости Украины». По данным Минюста Украины, в случае принятия законопроектов под амнистию попадут более тысячи осужденных, в том числе несовершеннолетние и женщины, а также мужчины, имеющие на содержании малолетних детей, инвалиды, больные туберкулезом, а также участники боевых действий.



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