 

Израиль нанес ракетные удары по Сирии

17.08.2021, 22:04, Новости дня
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Позиции сирийских военных в провинции Кунейтра подверглись ракетному обстрелу со стороны Израиля, сообщил источник в силовых структурах Сирии.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «Израиль проявил агрессию». Израильская армия выпустила ракеты по «военному объекту в Карс ан-Нафаль». Также удар был нанесен по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части Кунейтры. Погибших и пострадавших нет, но нанесен материальный ущерб.

В конце июля Израиль трижды за неделю атаковал Сирию. Удары наносились по провинциям Хомс, Алеппо, Дамаск. В августе Израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы.



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