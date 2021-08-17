Израиль нанес ракетные удары по Сирии

Позиции сирийских военных в провинции Кунейтра подверглись ракетному обстрелу со стороны Израиля, сообщил источник в силовых структурах Сирии.

Источник РИА «Новости» сообщил, что «Израиль проявил агрессию». Израильская армия выпустила ракеты по «военному объекту в Карс ан-Нафаль». Также удар был нанесен по штабу 90-й бригады сирийской армии в восточной части Кунейтры. Погибших и пострадавших нет, но нанесен материальный ущерб.

В конце июля Израиль трижды за неделю атаковал Сирию. Удары наносились по провинциям Хомс, Алеппо, Дамаск. В августе Израильская авиация нанесла удары по наземным целям на ливанской стороне границы.