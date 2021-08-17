Мнение: Коротко по Афганистану. 17.08.2021

Коротко по ситуации в Афганистане.

1. Талибан ведет подготовку к юридической легализации, которая узаконит его фактическую власть в Афганистане. Для этого планируется привлечь в том числе несколько лиц из афганского прошлого, вроде того же Хекматияра. Сразу после легализации начнется процесс фактического строительства Исламского Эмирата Афганистан. То что есть сейчас, это небольшой формальный переходный период без переходного правительства.

2. Эвакуация из аэропорта Кабула продолжается. За ночь американцам удалось взять под контроль взлетку и еще ночью военно-транспортные самолеты садились там более упорядочено. Помимо дополнительных американских военных в аэропорту Кабула отметились французский спецназ, итальянские карабинеры + какие-то ЧВКшники. Также в Кабул отправили испанских десантников. Как еще вчера ночью заявили в Пентагоне, эвакуацию будут продолжать, пока там безопасно.

3. Талибан пока аэропорт не трогает, занимаясь формирование кольца оцепления и блокпостов вокруг аэропорта, рядом с которым бродят талибы с оружием. Вместе с тем, талибы организовали выезд в аэропорт больших групп иностранцев. Афганцев же у аэропорта сдерживают выстрелами в воздух. По местному ТВ талибы убеждают паникующих, что амнистия распространяется и на пособников США тоже, в том числе на переводчиков. Но судя по происходящему, пособники США заявлениям талибов не очень верят.

4. В самом городе Талибан активно устанавливает свои порядки, которые на текущем этапе прямо скажем более либеральны, нежели в 1996-2001. Талибан понимает, что первое впечатление от своего 2-го захода во власть очень легко испортить, поэтому всячески пытается казаться няшным и либеральным. Тут и женщины с открытыми лицами, и рассказы о свободах и мирное возрождении Афганистана, и вирусные ролики, где боевики как дети катаются на карусельках и машинах для детей и т.д. и т.п. В общем, всеми силами пытаются показать, что Талибан не то, что вы думаете. В этом конечно же можно было бы поверить, если не знать про расстрелы в Кандагаре или Спин-Болдаке.

С другой стороны, фракций внутри талибов много, так что посмотрим, какой вектор возьмет в итоге верх – к очередному варварству или в направлении попыток цивилизоваться.

5. Нелепые попытки Байдена оправдаться вызвали за последнее время просто вал обвинений его администрации со стороны Республиканской Партии, Трампа и его окружения, бывших генералов, ЦРУшников и прочих прекрасных людей. Призывы отправить Байдена в отставку и рассмотреть вопрос некомплектности его администрации и руководства других структур, активно муссируются. Пентагон уже съехал с теми, переведя все стрелки на Байдена, мол генералы еще за несколько недель предполагали, что чем-то подобным все может закончится, приносили планы в Белый Дом, но там на них не реагировали. Понятное дело, что генералы стараются найти стрелочника, так как все равно остаются вопросы о том, кто же те чудесные аналитики, которые скармливали в Белый Дом оценки, что Афганистан продержится 6-12 месяцев после ухода войск.

6. В отношении России талибы сегодня заявили, что уважают Россию и ценят ее нейтралитет, а также выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений и даже экономическую помощь от России. Тут в принципе ничего нового, тоже самое они обещают Китаю, Ирану и Пакистану. Разумеется, все ждут, как талибы себя проявят на деле, на слово им конечно никто верить не будет.

7. Стоит также отметит, что некоторые афганские военные сбежали в Панджшер и пытаются организовать там сопротивление Талибану, но уже вчера вечером там начали переговоры о капитуляции, а к последней еще не занятой провинции талибы отправили дополнительные силы, чтобы убедить местных заканчивать это богадельню, мол хватит уже, навоевались.

Трансляция как обычно продолжается здесь https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Подборка нажористых карикатур на тему поражения США в Афганистане и происходящего в аэропорту Кабула будет отдельным постом.

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