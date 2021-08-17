Испытали самолёт – Личное мнение

Сегодня утром в Подмосковье, где яблоку негде упасть, разбился самолёт Ил-112В.

Кадры этого ужаса уже видели все:

https://t.me/lenamiro/9475

Видео: Телеграм

Самолёт прилетел из Воронежа в Кубинку. Полёт был испытательным, Ил-112В, несмотря на проблемы, пытаются довести до ума.

Три члена экипажа погибли. Они — герои. Мало того, что испытывали сырой самолёт, так ещё смогли упасть без жертв на земле.

Мотор очень быстро загорелся, а уже через пару секунд самолёт рухнул вниз на деревья в районе аэропорта Кубинка.

Вы были в области? Застройка плотнейшая. Коттеджные посёлки, малые города, куча предприятий, сеть дорог, санаториев и так далее — свободных пространств без людей почти нет.

И в такой местности проводят испытательные полёты. Спору нет, они наверное нужны, но почему не в тайге, а над головами тысяч и тысяч людей?



Фото: Соцсети

Какая необходимость летать именно здесь? Нам недостаточно частных вертолётов, малой авиации с корреспондентами за штурвалами? Да и регулярные рейсы из Шереметьево, Домодедово, Внуково при такой плотности населения закончатся плохо.

Пилоты Ил-112В, повторю, герои. Погиб и командир экипажа лётчик-испытатель Николай Куимов.

https://t.me/lenamiro/9477

Видео: Телеграм

За всю лётную жизнь Куимов освоил и протестировал более 35 типов самолётов. Награждён званием Герой России. И в этот раз он тоже не подвёл нас — никого на земле не задел.

Но рано или поздно такое случится. Единственный выход — перенести аэропорты в Тверскую и Ярославскую области. Они заселены намного менее плотно. И полёты на не до конца проверенных самолётах нужно проводить всё-таки не в Подмосковье, а над пустыми землями.

Согласны?

Какие чувства испытываете, когда над вашей головой летит самолёт?

—