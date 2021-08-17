На бывшей американской базе в Кабуле застряла группа украинских военных

12 украинских военнослужащих застряли на американской военной базе в Кабуле после того, как военные США покинули ее. Об этом сообщил телеканал «24», выдержки из сюжета приводит ТАСС.

По словам сестры одного из украинцев, всего на базе остались около 40 человек — помимо жителей Украины там также есть граждане Грузии, Болгарии и Румынии. При этом в разговоре с изданием «Обозреватель» один из украинцев, находящихся в Кабуле, заявил, что всего на военной базе около 400 человек, там также есть британцы и индийцы.

Сестра украинца заявила, что боевики «Талибана»* забрали все оружие у находящихся на базе людей. Мужчина, говоривший с «Обозревателем», заявил, что люди на базе оружие не отдали. Однако он отметил, что талибы ведут себя неагрессивно.

«Сегодня» пишет, что в украинском МИД знают о ситуации с 12 гражданами, последние выходят на связь. Однако эвакуировать украинцев пока нет возможности.

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15 августа бойцы «Талибана» без боя взяли столицу Афганистана Кабул и объявили об установлении полного контроля над территорией страны. На фоне происходящего президент Ашраф Гани сложил свои полномочия и улетел за границу.

Ряд стран эвакуировали свои посольства, однако МИД РФ ранее заявил, что не планирует следовать их примеру. Российские представители сообщили, что не переживают по поводу ситуации в Афганистане.

*организация признана террористической и запрещена в России

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