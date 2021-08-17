Представлена еще одна разновидность перерабатываемого пластика

Американские химики создали новый вид пластика на основе полидиоксолана, который годится для многократной переработки. По мнению экспертов, использование именно таких материалов позволит в значительной мере решить проблемы экологии.

Дело в том, что только около 20% выпускаемых мировой промышленностью полимерных изделий попадают во вторичную переработку. Из них только одна десятая часть годятся для круговой переработки. Все остальное очень быстро попадает на мусорные свалки или, еще хуже, в Мировой океан.

Кроме того, данный вид пластика обладает отличными физическими качествами, чего, к сожалению, нельзя сказать о большинстве перерабатываемых аналогов, отмечают ученые. Поэтому у него большое будущее.